Европейский суд по правам человека заявил о важности секса после 50 лет

Европейский суд по правам человека встал на сторону 72-летней жительницы Португалии Марии Мораис, которой на треть сократили компенсацию за невозможность жить полноценной половой жизнью после неудачной операции. Подробности сообщает The New York Times.

Sex for women after 50 is important after all, Europe’s top human rights court ruled https://t.co/pH1plryILg — The New York Times (@nytimes) 26 июля 2017 г.

В 1993 году у женщины (ей тогда было 50 лет) диагностировали опасное вагинальное заболевание. Через два года её прооперировали, с тех пор Мария лишилась возможности заниматься сексом, нормально ходить в туалет и даже сидеть. Ситуация обострилась до такой степени, что она подумывала о самоубийстве.

При этом Мария получала компенсацию, но в 2014 году Высший административный суд Португалии принял решение сократить размер выплат на треть. Тогда судьи цинично постановили, что в зрелом возрасте секс "не так важен, как в молодые годы". Марию это возмутило, она обратилась в Европейский суд по правам человека и оказалась права.

— Речь идёт не о возрасте или сексе как таковом, а о предположении, что сексуальность не так важна для 50-летней женщины и матери двух детей, как для кого-то более молодого, — отмечается в решении суда.

По мнению одной из судей, в случае с Марией произошло "унизительное и дерзкое вторжение в самую интимную сферу частной жизни".

Теперь госпожа Мораис и её адвокат планируют вновь обратиться в суды Португалии, чтобы потребовать моральную компенсацию.