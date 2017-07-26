Михаил Прохоров получил один рубль за роль в фильме "О чём говорят мужчины"

Ранее сообщалось, что бизнесмен сыграл самого себя в третьей части известной комедии.

Российский миллиардер Михаил Прохоров получил один рубль гонорара за игру в продолжении фильма "О чём говорят мужчины", съёмки которого закончились 26 июля. Как рассказал РИА "Новости" актёр Леонид Барац, с бизнесменом, как и со всеми участниками кинопроцесса, заключили контракт.

— Он сыграл в небольшом эпизоде и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу, — сказал Барац.

Ранее сообщалось, что миллиардер Прохоров сыграет самого себя в продолжении фильма "О чём говорят мужчины".

Напомним, первая часть комедии вышла на экраны в 2010 году. Фильм собрал в прокате 358,5 млн рублей. А уже в следующем году сняли ленту "О чём ещё говорят мужчины", которая собрала 565 млн рублей.