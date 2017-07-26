Обвиняемый по делу о теракте в метро Петербурга пожаловался на оперативников ФСБ

Акрам Азимов утверждает, что его якобы пытали и даже дали гранату, чтобы на ней остались его отпечатки пальцев.

Один из фигурантов дела о теракте в Петербургском метрополитене, который произошёл 3 апреля, Акрам Азимов пожаловался на действия сотрудников ФСБ. Он просит привлечь оперативников к уголовной ответственности, сообщила адвокат обвиняемого Ольга Динзе.

— Мы записали заявление о привлечении к уголовной ответственности оперативных сотрудников. Мой подзащитный был задержан и находился в некоем секретном месте, где под пытками давал показания, нужные следствию, — приводит слова адвоката ТАСС.

Азимов также утверждает, что его незаконно доставили в Россию, а перед задержанием якобы дали гранату, чтобы на боеприпасе остались отпечатки пальцев.

По данным следствия, теракт в подземке организовал его брат — Аброр Азимов. При этом они переводили деньги Акбаржону Джалилову, который и подорвался в метро.

Как уже сообщал Лайф, теракт в питерском метро произошёл 3 апреля. Жертвами взрыва стали 15 человек, более 100 пострадали.