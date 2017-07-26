Обнажённая бразильянка с юбкой на голове поразила водителей, гуляя по трассе

Девушка шла то по обочине, то прямо по центру трассы, препятствуя движению автомобилей.

В бразильском муниципалитете Маньюасу автомобилисты были крайне удивлены, увидев совершенно обнажённую девушку, которая надела на голову юбку и шла вдоль проезжей части. Как сообщает Metro, в одной руке у неё были вещи, а в другой — какой-то напиток.

Спустя некоторое время девушку остановили полицейские и отвезли её в больницу, после чего отпустили без предъявления каких-либо обвинений.