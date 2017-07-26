В Польше задержали мужчину, который угрожал зарубить мачете экс-главу Минюста

Полиция в польском городе Ополе задержала мужчину, который ворвался в офис депутата оппозиционной партии "Гражданская платформа" Томаша Костуща и угрожал зарубить мачете экс-министра юстиции Бориса Будку, который сейчас является депутатом той же партии. Об этом Костущ написал на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению депутата, спровоцировать нападавшего мог глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который назвал оппозиционеров вероломными мордами и сволочами.

Парламентарий подчеркнул, что нападавшего обязательно привлекут к ответственности.