В Польше задержали мужчину, который угрожал зарубить мачете экс-главу Минюста

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В Польше задержали мужчину, который угрожал зарубить мачете экс-главу Минюста

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Фото:© РИА Новости/Михаил Воскресенский

Полиция в польском городе Ополе задержала мужчину, который ворвался в офис депутата оппозиционной партии "Гражданская платформа" Томаша Костуща и угрожал зарубить мачете экс-министра юстиции Бориса Будку, который сейчас является депутатом той же партии. Об этом Костущ написал на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению депутата, спровоцировать нападавшего мог глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который назвал оппозиционеров вероломными мордами и сволочами.

Парламентарий подчеркнул, что нападавшего обязательно привлекут к ответственности.

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