Белые ходоки сразятся за "членотрон" в порноверсии "Игры престолов" от Brazzers

Деталей сюжета создатели фильма не раскрывают, но уже можно сказать, что в премьере засветятся Джон Сноу, Серсея, Дейенерис и некоторые другие персонажи.

Студия Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на "Игру престолов" под названием "Королева престолов". Афиши с героями будущего фильма для взрослых уже появились в "Твиттере".

Поклонники популярной франшизы смогут увидеть в неожиданных амплуа таких полюбившихся персонажей, как Серсея Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Любопытной фишкой порноэпопеи станет отдельный эпизод с участием белых ходоков.

.@Brazzers provides an exclusive sneak peek at Queen of Thrones: A Brazzers XXX Parody pic.twitter.com/fOpf0KUBh6 — Trendzz (@TrendzzOfficial) 24 июля 2017 г.

Дата премьеры пока не известна, однако, судя по восторженным отзывам в соцсетях, некоторые фанаты "Игры престолов" ждут выхода фильма от Brazzers едва ли не больше, чем новую серию седьмого сезона оригинального сериала.