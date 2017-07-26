Белые ходоки сразятся за "членотрон" в порноверсии "Игры престолов" от Brazzers

Студия Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на "Игру престолов" под названием "Королева престолов". Афиши с героями будущего фильма для взрослых уже появились в "Твиттере".
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers #ComingSoon #ZZSeries pic.twitter.com/Y3lRT0ST6l— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) 24 июля 2017 г.
Who will defeat the queen of Thrones? Find out Exclusively on @Brazzers #comingsoon #ZZseries pic.twitter.com/nJ81Gl7zOk— Pascal White (@PascalWhiteXXX) 26 июля 2017 г.
Поклонники популярной франшизы смогут увидеть в неожиданных амплуа таких полюбившихся персонажей, как Серсея Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Любопытной фишкой порноэпопеи станет отдельный эпизод с участием белых ходоков.
.@Brazzers provides an exclusive sneak peek at Queen of Thrones: A Brazzers XXX Parody pic.twitter.com/fOpf0KUBh6— Trendzz (@TrendzzOfficial) 24 июля 2017 г.
Дата премьеры пока не известна, однако, судя по восторженным отзывам в соцсетях, некоторые фанаты "Игры престолов" ждут выхода фильма от Brazzers едва ли не больше, чем новую серию седьмого сезона оригинального сериала.
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