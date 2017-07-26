В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по "делу Улюкаева"

Сейчас бывший министр экономического развития находится под домашним арестом, его срок был в очередной раз продлён 19 июля.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. После того как копию этого документа вручат экс-чиновнику, материалы будут направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы. Там его рассмотрят по существу, отмечается в заявлении надзорного ведомства.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки", — подытожили в Генпрокуратуре.

Напомним, Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года. По данным СКР, бывший министр экономического развития был схвачен в момент передачи ему взятки в размере двух миллионов долларов.