Путин назначил нового посла России в Боливии

Также президент назначил главой российского диппредставительства в Ирландии Юрия Филатова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла России в Боливии Алексея Сазонова и назначении на этот пост Владимира Спринчана. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в многонациональном государстве Боливия, — говорится в указе главы государства.

Также Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Ирландии. Им стал бывший директор Департамента государственного протокола МИД Юрий Филатов.