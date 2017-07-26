Путин назначил нового посла России в Боливии

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Путин назначил нового посла России в Боливии

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Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Также президент назначил главой российского диппредставительства в Ирландии Юрия Филатова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла России в Боливии Алексея Сазонова и назначении на этот пост Владимира Спринчана. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Спринчана Владимира Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в многонациональном государстве Боливия, — говорится в указе главы государства.

Также Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Ирландии. Им стал бывший директор Департамента государственного протокола МИД Юрий Филатов.

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