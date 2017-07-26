Цена брака. Британец пообещал жениться, если пост его подруги наберёт 500 лайков

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Цена брака. Британец пообещал жениться, если пост его подруги наберёт 500 лайков

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Однако план был перевыполнен: публикацию оценило около 20 тысяч человек по всему миру.

27-летняя Аманда умоляла своего любимого мужчину Стюарта жениться на ней, но он заявил, что сделает предложение руки и сердца только тогда, когда пост возлюбленной в "Фейсбуке" соберёт 500 лайков и 50 репостов. Как сообщает Daily Mail, женщину это не испугало.

<p>Аманда и Стюарт. Фото: © Соцсети</p>

На своей страничке Аманда написала, что встречается со Стюартом уже тринадцать лет, у них трое детей и прекрасный дом, но мужчина всё никак не сделает ей предложение.

Женщина перевыполнила задачу. Её публикацию поддержало почти 20 тысяч человек со всего света. Теперь Стюарт, которому 30 лет, должен выполнить обещание и организовать свадьбу в следующем году.

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