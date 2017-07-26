Цена барреля нефти марки Brent поднялась до $51

Стоимость фьючерса на нефть этого сорта вернулась на позиции начала лета 2017 года.

Цена барреля нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2017 превысила $51,02. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Как отметили специалисты, в последний раз фьючерсы на нефть этого сорта стоили столько же 1 июня 2017 года.

Как ранее сообщал Лайф, на рост стоимости нефти ранее отреагировала и национальная валюта России. Рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро.