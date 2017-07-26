СКР направил "дело Алексея Улюкаева" в суд

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СКР направил "дело Алексея Улюкаева" в суд

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Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило расследование по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и направило материалы в суд. Дело будет рассмотрено по существу.

<p>Алексей Улюкаев. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение. Отмечается, что дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

По версии следствия, бывший министр требовал взятку за положительное решение ведомства по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Дело возбуждено по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере".

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