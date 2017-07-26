СКР направил "дело Алексея Улюкаева" в суд

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило расследование по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и направило материалы в суд. Дело будет рассмотрено по существу.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение. Отмечается, что дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

По версии следствия, бывший министр требовал взятку за положительное решение ведомства по сделке с покупкой "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Дело возбуждено по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере".