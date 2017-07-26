Решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства назвали подлым

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Решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства назвали подлым

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Михаил Саакашвили. Фото: ©РИА Новости

По мнению заместителя экс-губернатора Одесской области, справедливости в этом вопросе не будет.

Соратник Михаила Саакашвили Саша Боровик назвал решение президента Украины лишить экс-губернатора Одессы гражданства подлым. Как сообщает портал "Страна.ua", самого его также лишили гражданства ещё в апреле текущего года.

— Лишать гражданства любого человека — это однозначно не демократичный и не правовой шаг. В данном случае речь идёт о приглашённом в страну политике, который посвятил свою жизнь реформам, борьбе с мафией и коррупционерами, — заявил Боровик.

По его словам, сегодня должен был состояться суд по делу о лишении гражданства его самого, однако разбирательство отменили уже во второй раз.

— Правосудия здесь не будет. Порошенко и его окружение оперируют вне правового поля. А по-человечески они просто поступают подло, — заключил он.

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