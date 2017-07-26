Путин протестировал на заседании АСИ браслет, измеряющий уровень стресса

Президенту представили отечественную разработку, которая определяет эмоциональное напряжение человека.

В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президенту России Владимиру Путину представили перспективные производственные проекты, одним из которых стал так называемый умный браслет. Главе государства дали лично протестировать устройство, определяющее эмоциональное напряжение человека.

— Хотел бы представить вашему вниманию так называемый умный браслет. Это уникальная отечественная разработка. Первое устройство в мире, определяющее эмоциональное напряжение. А также уровень гидратации через кожу. То есть оно измеряет водный баланс в организме. Устройство уже начали поставлять зарубеж, — рассказал в ходе заседания директор направления "Новый бизнес" АНО АСИ Артём Аветисян.

По словам разработчиков устройства, браслет можно использовать на особо опасных участках горнодобывающих предприятий, чтобы следить не только за физическим, но и эмоциональным состоянием работников. Например, устройству требуется около 30 минут, чтобы определить уровень стресса у пользователя. Однако последняя характеристика стала поводом для шутки от президента.

— Через 30 минут как раз заснёшь — и стресс будет минимальным, — пошутил Владимир Путин.

Кроме того, как в шутку заметил глава государства, функция браслета по определению потребляемых во время еды калорий — безобразие.

— Это безобразие какое-то, нужно выбросить немедленно, жить невозможно с ним (браслетом. — Прим. Ред.), — заявил Путин.