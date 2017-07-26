Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в главном офисе "Укрнафты"

Сегодня вечером детективы НАБУ нагрянули с обысками в центральный офис крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины. Сообщение об этом появилось на "Фейсбуке".

— Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведётся с ноября 2015 года, — говорится в сообщении.

Представители "Укрнафты" заявили, что сотрудничают со следствием и предоставили все необходимые документы.

Напомним, в начале апреля в офисе компании уже проводил обыски спецназ СБУ.