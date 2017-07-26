"Мы дружим". Жена Уилла Смита рассказала, как им удаётся жить вместе уже 20 лет

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"Мы дружим". Жена Уилла Смита рассказала, как им удаётся жить вместе уже 20 лет

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Актёры познакомились на одном из кастингов в 1994 году, поженились спустя три года и с тех пор не расставались.

45-летняя Джада Пинкетт-Смит откровенно рассказала об отношениях с Уиллом накануне 20-й годовщины свадьбы, которая состоялась 31 декабря 1997 года. Джада выступила в эфире телепередачи Loose Women на канале ITV.

Love❤❤❤ #jadapinkettsmith #willsmith

Публикация от Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmiith)

— Наша семья празднует юбилей в этом году. Я думаю, что главный секрет — это наша с Уиллом дружба, — сказала актриса.

По её словам, некоторое время назад они с мужем прошли парную терапию, в ходе которой честно обсудили все проблемы в присутствии психолога.

— Такая практика может стать отличной отправной точкой, чтобы что-то поменять в отношениях, — считает Джада.

Напомним, пара воспитывает двоих совместных детей: сына Джейдена, родившегося 8 июля 1998 года, и дочь Уиллоу, родившуюся 31 октября 2000 года.

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