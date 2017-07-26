"Буду просто ходить по майдану". Саакашвили заявил, что останется жить в Киеве

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"Буду просто ходить по майдану". Саакашвили заявил, что останется жить в Киеве

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Михаил Саакашвили. Фото: ©РИА Новости

Ранее стало известно, что президент Украины лишил экс-губернатора Одесской области гражданства.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен остаться в Киеве даже в случае лишения его украинского гражданства, сообщает украинский портал "Новое время". Об этом он заявил до того, как решение было обнародовано официально.

— Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по майдану, — сказал он. — Посмотрим, может, что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Соратник экс-губернатора назвал это решение подлым.

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