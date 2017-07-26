В Польше голый мужчина взял в магазине пиво и ушёл, не расплатившись

Сотрудницы гастронома были настолько шокированы произошедшим, что даже не попытались остановить вора.

В польском городе Сувалки полностью обнажённый мужчина зашёл в магазин, взял из холодильника пиво и ушёл, не расплатившись. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудницы гастронома были настолько шокированы увиденным, что даже не попытались задержать вора. Они вызвали полицейских, которые забрали мужчину в участок. Позже выяснилось, что он был пьян.

Злоумышленник провёл в полицейском участке сутки. Протрезвев, он заявил, что ничего не помнит и раскаивается за свой неординарный поступок. По данным The Sun, на следующий день мужчина вернулся в магазин, чтобы заплатить за пиво.