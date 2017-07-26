"Беги, Михо, Беги". В Twitter спорят о будущем Саакашвили после Украины

...и о будущем Украины после Саакашвили. Спойлер: проиграют оба. Но больше всего потеряет лично президент Пётр Порошенко.

Новость о возможном лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства в течение дня опровергалась и вновь находила подтверждение несколько раз. Последняя информация, размещённая на официальном сайте Миграционной службы Украины, такая: бывший губернатор Одесской области лишён гражданства Незалежной по личному указу Петра Порошенко. Формальная причина: Саакашивили соврал в анкете, которая заполняется кандидатами на получение украинского паспорта, указав, что не находится под следствием в любой из стран мира.

Пользователи соцсетей неожиданно встали на сторону непопулярного и неуклюжего Михо. Команду Порошенко заподозрили в том, что власти сознательно решили слить ставшего неудобным оппозиционного политика, а в дальнейшем, возможно, даже выдать его Грузии. Ещё вчера экс-президента Грузии в "Твиттере" высмеивали за плохо сидящие костюмы, а сегодня едва ли не сравнивают с узником совести.

Михаил Саакашвили разворошил "осиное гнездо" — в ответ его лишили гражданства Украины. — Five Eleven (@mgfrivera71) 26 июля 2017 г.

Агенты Путина — депутаты Верховной рады — лишили гражданства агента Путина — Михаила Саакашвили.

Ни зрада, ни перемога. — ТоварищЪ Гречка✯ (@biggrechka) 26 июля 2017 г.

Гражданство Саакашвили Шрёдингера — Berdychiv Telegraph (@berdychever) 26 июля 2017 г.

Українська влада: "До свиданья, наш ласковый мииишка! Возвращайся в свой сказочный лес!" pic.twitter.com/EABaRidXWQ — Igor Kolodiy (@Garik_Youmar) 26 июля 2017 г.

Бедный Михо! В США не пускают, кукиши крутят, тут ещё и украинского гражданства лишили! Куда горемычному податься в президенты? — Александр Чкалов (@chkalov_) 26 июля 2017 г.

Многие обратили внимание и на тот факт, что указ Порошенко сделал проигравшими все стороны конфликта, в том числе и самого украинского президента. Некоторые склоняются к версии, что всё это время Саакашвили выполнял роль "смотрящего" от Госдепа, поэтому, избавившись от него, Порошенко якобы лично становится под удар.

Заказ на Саакашвили выполнил... молодец... Петя, садись, тебе 5... — Happinnes Exists (@ylyana90) 26 июля 2017 г.

Галстук, вышиванка и бе-бе-бе. Что дальше? Думаю, Биг-Бен, они всегда отребье разное принимают. — Юрий Синякович (@sinyakovich61) 26 июля 2017 г.

Так или иначе, выхода из сложившейся ситуации у апатрида Саакашвили целых два: найти укрытие за рубежом (называют две страны — США и Молдавия) или отправиться в грузинскую тюрьму. Впрочем, выходов у Порошенко ещё меньше.

Жирнющий минус Порошенко! — Наталия Камардина (@KamardinaNataly) 26 июля 2017 г.

Раньше Порошенко и знать не знал, что Саакашвили в розыске. И запросов от Грузии не было. А теперь вот узнал.... https://t.co/o78MH2GNNR — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 26 июля 2017 г.

Порошенко не может опровергнуть, у него лапки — внутрішній Стамбул (@saver_ag) 26 июля 2017 г.

Весь мир знал об уголовном деле в Грузии на Мишико, а только Порошенко не знал — Николай (@NStupnikov) 26 июля 2017 г.