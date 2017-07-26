"Беги, Михо, Беги". В Twitter спорят о будущем Саакашвили после Украины

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"Беги, Михо, Беги". В Twitter спорят о будущем Саакашвили после Украины

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...и о будущем Украины после Саакашвили. Спойлер: проиграют оба. Но больше всего потеряет лично президент Пётр Порошенко.

Новость о возможном лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства в течение дня опровергалась и вновь находила подтверждение несколько раз. Последняя информация, размещённая на официальном сайте Миграционной службы Украины, такая: бывший губернатор Одесской области лишён гражданства Незалежной по личному указу Петра Порошенко. Формальная причина: Саакашивили соврал в анкете, которая заполняется кандидатами на получение украинского паспорта, указав, что не находится под следствием в любой из стран мира.

Пользователи соцсетей неожиданно встали на сторону непопулярного и неуклюжего Михо. Команду Порошенко заподозрили в том, что власти сознательно решили слить ставшего неудобным оппозиционного политика, а в дальнейшем, возможно, даже выдать его Грузии. Ещё вчера экс-президента Грузии в "Твиттере" высмеивали за плохо сидящие костюмы, а сегодня едва ли не сравнивают с узником совести.

Многие обратили внимание и на тот факт, что указ Порошенко сделал проигравшими все стороны конфликта, в том числе и самого украинского президента. Некоторые склоняются к версии, что всё это время Саакашвили выполнял роль "смотрящего" от Госдепа, поэтому, избавившись от него, Порошенко якобы лично становится под удар.

Так или иначе, выхода из сложившейся ситуации у апатрида Саакашвили целых два: найти укрытие за рубежом (называют две страны — США и Молдавия) или отправиться в грузинскую тюрьму. Впрочем, выходов у Порошенко ещё меньше.

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