На борту летевшего над Атлантикой самолёта Lufthansa пассажирка родила ребёнка

Лайнер экстренно приземлился в аэропорту в Манчестере спустя полтора часа, после чего маму с малышом доставили в больницу.

Самолёт авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту Богота — Франкфурт, был вынужден экстренно сесть в Манчестере из-за того, что у одной из пассажирок начались роды на борту лайнера. Как сообщает Daily Mail, у женщины начались схватки в то время, когда воздушное судно летело над Атлантическим океаном.

Женщине повезло, потому что в самолёте оказались трое врачей, которые помогли принять роды. Спустя полтора часа лайнер приземлился в Манчестере, после чего маму и малыша доставили в больницу. Они чувствуют себя хорошо.