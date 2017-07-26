На борту летевшего над Атлантикой самолёта Lufthansa пассажирка родила ребёнка

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На борту летевшего над Атлантикой самолёта Lufthansa пассажирка родила ребёнка

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Лайнер экстренно приземлился в аэропорту в Манчестере спустя полтора часа, после чего маму с малышом доставили в больницу.

Самолёт авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту Богота — Франкфурт, был вынужден экстренно сесть в Манчестере из-за того, что у одной из пассажирок начались роды на борту лайнера. Как сообщает Daily Mail, у женщины начались схватки в то время, когда воздушное судно летело над Атлантическим океаном.

Женщине повезло, потому что в самолёте оказались трое врачей, которые помогли принять роды. Спустя полтора часа лайнер приземлился в Манчестере, после чего маму и малыша доставили в больницу. Они чувствуют себя хорошо.

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