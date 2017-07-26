Мужчина, утихомиривший петербуржца на борту самолёта: Он меня утомил

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Мужчина, утихомиривший петербуржца на борту самолёта: Он меня утомил

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Рок-музыкант рассказал, что час терпел выходки молодого человека, но затем его терпение лопнуло.

22-летнего петербуржца Виталия, который оскорблял пассажиров самолёта Москва — Барселона, утихомирил рокер Кирилл Королёв. Как сообщает паблик Mash, мужчина час терпел выходки парня на борту.

— Я это сделал, чтобы лететь в тишине. Сначала я мирно ждал, пока кто-нибудь его усмирит, но никого не нашлось, — рассказал Кирилл.

По словам мужчины, сразу же после удара Виталий успокоился, сел на своё место и уснул.

Ранее Лайф сообщал о том, что петербуржец, который оскорблял людей на борту самолёта Москва — Барселона, заявил, что очень хорошо относится к русским и раскаивается за свой поступок.

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