Мужчина, утихомиривший петербуржца на борту самолёта: Он меня утомил

Рок-музыкант рассказал, что час терпел выходки молодого человека, но затем его терпение лопнуло.

22-летнего петербуржца Виталия, который оскорблял пассажиров самолёта Москва — Барселона, утихомирил рокер Кирилл Королёв. Как сообщает паблик Mash, мужчина час терпел выходки парня на борту.

— Я это сделал, чтобы лететь в тишине. Сначала я мирно ждал, пока кто-нибудь его усмирит, но никого не нашлось, — рассказал Кирилл.

По словам мужчины, сразу же после удара Виталий успокоился, сел на своё место и уснул.

Ранее Лайф сообщал о том, что петербуржец, который оскорблял людей на борту самолёта Москва — Барселона, заявил, что очень хорошо относится к русским и раскаивается за свой поступок.