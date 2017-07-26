Путин утвердил протокол к соглашению о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Согласно документу, ВКС РФ размещаются на территории САР по просьбе сирийской стороны и дислоцируются на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия бессрочно и на безвозмездной основе.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению о дислокации авиационной группы российских вооружённых сил на сирийской территории.

Согласно соглашению, группировка ВКС России дислоцируется в Сирии бессрочно, аэродром Хмеймим и недвижимость на его территории предоставляются российской стороне на безвозмездной основе, а личный состав авиагруппы наделяется дипломатическим статусом.

Текст протокола, подписанный президентом, размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был принят Государственной думой 14 июля и одобрен Советом Федерации неделю назад.