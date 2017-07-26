Американец попал в тюрьму за убийство рыбки из домашнего аквариума

Мужчина поругался с сожительницей и в порыве эмоций ножом разрубил рыбку пополам. Это увидел девятилетний сын женщины, которому, по мнению суда, была нанесена моральная травма.

В Бристоле, в штате Коннектикут (США), 33-летний Хуан Вега попал на 120 дней в тюрьму за убийство бойцовой рыбки (она же сиамский петушок). Подробности рассказали местные СМИ.

По мнению прокурора, поступок Веги можно квалифицировать как жестокое обращение с животными. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что убийство рыбки произошло на глазах у ребёнка.

Известно, что в ходе бытовой ссоры Хуан толкнул свою подругу, она психанула и покинула помещение. Когда женщина вернулась, оказалось, что её знакомый в порыве эмоций разбил телевизор и повредил другие предметы в гостиной дома.

Отмечается, что в прошлом Вега уже попадал в поле зрение полиции. Ранее ему уже предъявляли обвинения в продаже наркотиков.