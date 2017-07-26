"Всё стало сложно". Джоли впервые рассказала о расставании с Брэдом Питтом

По словам голливудской звезды, она долго боялась признаться в том, что в семье есть проблемы.

Одна из самых красивых голливудских пар — Анджелина Джоли и Брэд Питт— рассталась в сентябре 2016 года. Спустя 10 месяцев актриса решилась откровенно рассказать о причинах такого решения, сообщает Daily Mail. В интервью изданию Vanity Fair Джоли призналась, что отношения в семье испортились и пара долго пыталась избегать этого слова.

— Всё стало сложно, — отметила 42-летняя звезда. — Это было самое трудное время, и нам просто не хватало воздуха.

По словам актрисы, они с Брэдом заботятся друг о друге и об их семье. Как отмечает издание, процедура развода пары ещё не завершена.

Питт и Джоли были вместе в течение 12 лет, из которых всего два состояли в зарегистрированном браке. У них шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара, Шайло и Вивьен. Все они носят фамилию Джоли-Питт.