В Новой Зеландии кролики оседлали овец, чтобы спастись от наводнения

По словам местного жителя, который занимается фермерством около 50 лет, с подобным случаем он столкнулся впервые.

В Новой Зеландии крольчата спаслись от наводнения, прыгнув на спины овец, сообщает The Guardian. На необычное поведение животных обратил внимание местный житель Ферг Хорн, который занимается фермерством около 50 лет, но ничего подобного ранее не встречал.

По словам Хорна, он отправился проверить, всё ли в порядке с овцами его соседа, который находился в отпуске в России. Когда мужчина уводил стадо с затопленной территории, он увидел "тёмные пятна" на белой шерсти животных. Подойдя ближе, он увидел, что это три кролика.