Слишком печален. Паттинсон рассказал, почему его хотели убрать из "Сумерек"

Британский актёр Роберт Паттинсон рассказал, что чуть было не вылетел из "Сумерек" из-за видения своего персонажа, которое не совпадало с мнением создателей киносаги.
По словам Паттинсона, ему хотелось показать своего героя задумчиво-опечаленным.
— "Сумерки" известны как нечто из эмо-культуры. И именно такими являются отношения между подростками. Но все хотели, чтобы герои выглядели счастливыми и веселились — я же хотел показать своего персонажа погруженным в печальные мысли, — рассказал актёр в радиоэфире The Howard Stern Show.
Из-за такого представления британца об Эдварде Каллене агенты в конце концов пригрозили, что его просто могут уволить, и актёру пришлось согласиться на условия создателей.
— Они мне такие: "Ты должен делать прямо противоположное тому, что делаешь сейчас, или сегодня тебя уволят". И я вернулся после ланча и такой (весёлым голосом): Приве-е-е-ет! Я хочу сохранить свою работу! — рассказал актёр.
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