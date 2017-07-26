Слишком печален. Паттинсон рассказал, почему его хотели убрать из "Сумерек"

Как сообщил исполнитель роли Эдварда Каллена, ему хотелось изобразить отношения между школьниками такими, какие они есть на самом деле.

Британский актёр Роберт Паттинсон рассказал, что чуть было не вылетел из "Сумерек" из-за видения своего персонажа, которое не совпадало с мнением создателей киносаги.

По словам Паттинсона, ему хотелось показать своего героя задумчиво-опечаленным.

— "Сумерки" известны как нечто из эмо-культуры. И именно такими являются отношения между подростками. Но все хотели, чтобы герои выглядели счастливыми и веселились — я же хотел показать своего персонажа погруженным в печальные мысли, — рассказал актёр в радиоэфире The Howard Stern Show.

Из-за такого представления британца об Эдварде Каллене агенты в конце концов пригрозили, что его просто могут уволить, и актёру пришлось согласиться на условия создателей.

— Они мне такие: "Ты должен делать прямо противоположное тому, что делаешь сейчас, или сегодня тебя уволят". И я вернулся после ланча и такой (весёлым голосом): Приве-е-е-ет! Я хочу сохранить свою работу! — рассказал актёр.