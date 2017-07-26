Макрон и Рианна обсудили вопросы в сфере образования

Французский президент и американская певица пообещали в сентябре сделать важное объявление.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце поп-исполнительницу Рианну. Как сообщает Reuters, глава государства и певица обсудили благотворительную деятельность певицы в сфере здравоохранения, а также затронули вопросы в области образования.

В прошлом месяце Рианна в своём "твиттере" призвала Францию совершить вклад в её благотворительный фонд, занимающийся вопросами образования в развивающихся странах.

— Мы сфокусировались на вопросе образования с глобальной точки зрения и сделаем очень важное объявление в сентябре, — рассказала Рианна.

Как отмечает AP, встречала исполнительницу у входа во дворец супруга французского президента Брижит Макрон. Первая леди также занимается вопросами образования в неблагополучных странах и возглавляет благотворительную организацию Clara Lionel charity foundation.