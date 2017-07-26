Ростуризм обеспечит возвращение застрявших в Болгарии российских детей

Для ребят будут организованы вылеты 30 и 31 июля в Москву и 1 и 8 августа — в Санкт-Петербург.

Ростуризм обеспечит возвращение детских тургрупп, которые не могут вылететь из Болгарии из-за отказа иностранного контрагента от исполнения своих обязательств. Соответствующее решение было достигнуто в ходе встречи, на которой также присутствовали директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, представители туристской компании "Аэлита трэвел" и консолидатора авиарейсов — компании "БТА трэвел".

Для возвращения туристских групп будут задействованы ресурсы туроператора и авиаперевозчиков. В Москву ребята вернутся авиарейсами 30 и 31 июля, в Санкт-Петербург — двумя рейсами 1 августа и одним рейсом 8 августа.

— В ходе встречи достигнута договорённость о полном исполнении обязательств перед туристами, находящимися в настоящее время в Болгарии, и их возвращении в Россию в соответствии с ранее запланированным графиком, — говорится в сообщении ведомства.