Небольшой самолёт рухнул на шоссе в штате Юта, есть погибшие

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Небольшой самолёт рухнул на шоссе в штате Юта, есть погибшие

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Место падения самолёта. Фото: © Twitter/Ladd Egan

Легкомоторный самолёт упал на шоссе в окрестностях города Ривердейл, штат Юта. Об этом сообщает портал KSL со ссылкой на местную полицию.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, инцидент не обошёлся без человеческих жертв, однако точное число погибших пока не называется. Обломки самолёта перекрыли проезжую часть и парализовали движение по шоссе.

Что стало причиной трагедии, до сих пор не ясно.

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