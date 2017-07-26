Небольшой самолёт рухнул на шоссе в штате Юта, есть погибшие

Легкомоторный самолёт упал на шоссе в окрестностях города Ривердейл, штат Юта. Об этом сообщает портал KSL со ссылкой на местную полицию.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, инцидент не обошёлся без человеческих жертв, однако точное число погибших пока не называется. Обломки самолёта перекрыли проезжую часть и парализовали движение по шоссе.

dhs_jules: RT KSLcom: Video shows freeway on fire after plane crash.



Credit: Sam Burke https://t.co/yWwpQbi7vX pic.twitter.com/ZBJavZWO4m — Lawrence County EM (@LawrenceCOEM) 26 июля 2017 г.

Что стало причиной трагедии, до сих пор не ясно.