Сенат отказался отменять Obamacare без разработанной на замену программы

К 48 демократам, выступающим против отмены медицинской системы, присоединились и семь членов Республиканской партии.

Члены верхней палаты Конгресса США отклонили ключевое предложение, которое отменило бы большую часть действующей системы здравоохранения и медицинского страхования Obamacare.

Как сообщает The Hill, против поправки сенатора Рэндала Пола, которая позволяла бы немедленно упразднить Obamacare и предоставить законодателям два года на разработку новой программы, высказались 55 его коллег, поддержали лишь 45. Таким образом, к 48 демократам, выступающим против отмены медицинской системы, присоединились и семь членов Республиканской партии.

Напомним, отмена Obamacare стала одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа. Он обещал жителям США взамен предоставить самую лучшую медицинскую систему, однако без какой-либо конкретики. Между тем эксперты предупреждают, что упразднение Obamacare немедленно лишит медицинской страховки, а значит и гарантированного доступа к медицинским услугам, от 18 до 22 миллионов жителей страны, а к 2026 году число таких граждан достигнет 32 миллионов.