Мишель Обама: Многие до сих пор сравнивают меня с животным

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Мишель Обама: Многие до сих пор сравнивают меня с животным

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Барак и Мишель Обама. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

По словам бывшей первой леди США, тёмный цвет кожи до сих пор остаётся поводом для колкостей в её адрес.

Супруга экс-президента США Мишель Обама во время публичного выступления в Денвере рассказала, с каким количеством расизма в свой адрес столкнулась будучи первой леди. Об этом сообщает издание The Hill.

Мишель поделилась с собравшимися, что многие называли её обезьяной и обсуждали её тело.

— Знаю, что даже после восьми лет усердной работы на благо страны остаются люди, которые не видят меня настоящую из-за цвета моей кожи, — пожаловалась бывшая первая леди США.

По словам Обамы, многие женщины вынуждены терпеть угнетение, а некоторые живут с этим и даже не замечают. Однако Мишель добавила, что не нужно бояться страны, в которой они живут, потому что большинство людей здесь хорошие и воспитанные.

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