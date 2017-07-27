Сара Сандерс на брифинге прочла письмо девятилетнего поклонника Трампа

В своём письме мальчик непринуждённо поинтересовался, сколько у президента США денег.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс на брифинге прочла письмо девятилетнего поклонника президента и ответила на несколько вопросов школьника.

Мальчик по имени Дилан рассказал, что Дональд Трамп — его любимый президент, поэтому даже на день рождения ему заказали торт, на котором было изображение президента США.

Дилан также задал главе государства несколько вопросов: сколько ему лет, насколько велик Белый дом, а также поинтересовался, каким количеством средств обладает Трамп.

— Дилан, я не знаю, но знаю, что много, — ответила мальчику пресс-секретарь.

Кроме того, школьник признался, что не понимает причины нелюбви некоторых людей к президенту.

— Я тоже, — комментирует Сандерс.