Сара Сандерс на брифинге прочла письмо девятилетнего поклонника Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс на брифинге прочла письмо девятилетнего поклонника президента и ответила на несколько вопросов школьника.
Мальчик по имени Дилан рассказал, что Дональд Трамп — его любимый президент, поэтому даже на день рождения ему заказали торт, на котором было изображение президента США.
Дилан также задал главе государства несколько вопросов: сколько ему лет, насколько велик Белый дом, а также поинтересовался, каким количеством средств обладает Трамп.
.@SHSanders45 reads letter 9-year-old Dylan wrote to @POTUS: "You're my favorite president. I like you so much." https://t.co/zKzuYrWJdj pic.twitter.com/2GeHMJygSx— Fox News (@FoxNews) 26 июля 2017 г.
— Дилан, я не знаю, но знаю, что много, — ответила мальчику пресс-секретарь.
Кроме того, школьник признался, что не понимает причины нелюбви некоторых людей к президенту.
— Я тоже, — комментирует Сандерс.
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