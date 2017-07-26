Очередной авиаудар коалиции США по Ракке унёс жизни 29 мирных жителей

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Очередной авиаудар коалиции США по Ракке унёс жизни 29 мирных жителей

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Курдский боец смотрит на город Ракка, подвергшийся бомбардировке. Фото: © REUTERS/Goran Tomasevic

По меньшей мере 29 человек погибли в результате авиаудара, нанесённого возглавляемой США коалицией по кварталам сирийского города Ракка. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Отметим, это второй случай массовой гибели гражданских лиц за последние три дня в результате бомбардировок Ракки. 24 июля правительственная радиостанция Sham FM сообщила, что при авианалёте погибло более 30 мирных жителей.

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