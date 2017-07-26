Очередной авиаудар коалиции США по Ракке унёс жизни 29 мирных жителей

По меньшей мере 29 человек погибли в результате авиаудара, нанесённого возглавляемой США коалицией по кварталам сирийского города Ракка. Об этом сообщает агентство France-Presse.

#BREAKING 29 civilians dead in US-led air strikes on Raqa: monitor — AFP news agency (@AFP) 26 июля 2017 г.

Отметим, это второй случай массовой гибели гражданских лиц за последние три дня в результате бомбардировок Ракки. 24 июля правительственная радиостанция Sham FM сообщила, что при авианалёте погибло более 30 мирных жителей.