В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая

Закон об утверждении даты празднования Дня Победы над нацизмом был единогласно принят в израильском парламенте.

В парламенте Израиля приняли закон о праздновании Дня победы над нацистской Германией 9 мая. Как сообщается, парламентарии единогласно утвердили документ, который также определяет порядок организации торжественных мероприятий.

По словам автора документа, депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, теперь можно быть уверенным, что память о победе над нацизмом и подвиге ветеранов не будет утеряна никогда.

— Наш моральный долг отдать им честь за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение, — сказал Форер.