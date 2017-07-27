Американка проведёт в тюрьме полтора года за ложь о том, что болеет раком

Кроме того, осуждённой придётся заплатить около 1300 долларов за реституцию, которые пойдут в фонд Общества лейкемии и лимфомы.

Жительницу Иллинойса приговорили к 18 месяцам лишения свободы за сбор средств на лечение выдуманных онкологических заболеваний у себя и сына. Об этом сообщает издание USA.One.

28-летняя Мелисса Бартон заявила, что страдает раком груди, а у её сына обнаружили острую форму лейкемии. Мошенница записала видеообращение с просьбой помочь собрать деньги на дорогостоящее лечение и выложила его в Интернет.

Обман раскрылся, когда один из неравнодушных к судьбе матери и ребёнка внимательно пригляделся к картинке на записи. Бывшему офицеру полиции Крису Койну показалось странным, что у заболевших не было никаких признаков химиотерапии, о которой говорилось в обращении.

В ходе расследования удалось выяснить, что у самой Бартон доброкачественная опухоль, а её сын полностью здоров. Также полиция выяснила, что ранее женщина занималась аналогичным сбором денег в другом городе. Мошенница получала средства от религиозных организаций, частных лиц и сайтов пожертвований.