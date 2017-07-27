Путин ратифицировал конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

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Путин ратифицировал конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

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Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Российская федерация подписала документ Совета Европы в начале 2009 года в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма.

— Ратифицировать конвенцию Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года, — говорится в тексте документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства 26 июня отправил конвенцию на ратификацию в Госдуму.

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