Путин ратифицировал конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

Российская федерация подписала документ Совета Европы в начале 2009 года в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма.

— Ратифицировать конвенцию Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года, — говорится в тексте документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства 26 июня отправил конвенцию на ратификацию в Госдуму.