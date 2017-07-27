ООН обвинила арабскую коалицию в нападении на лодку с сомалийскими беженцами

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ООН обвинила арабскую коалицию в нападении на лодку с сомалийскими беженцами

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Пережившие нападение беженцы. Фото: © REUTERS/Abduljabbar Zeyad

Судно, на котором 140 мигрантов пытались переплыть Красное море, обстреляли из установленного на вертолёте пулемёта.

Следователи Организации Объединённых Наций (ООН) обвинили возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в гибели 42 сомалийских беженцев, которые пытались переправиться через Красное море на лодке. Как сообщает агентство Reuters, трагедия произошла неподалёку от портового города Ходейда в Йемене.

В специальном докладе отмечается, что лодку, в которой находилось 140 человек, обстреляли из установленного на вертолёте пулемёта калибром 7,62 мм. В результате инцидента 42 человека скончались, а ещё 34 получили ранения.

— Возглавляемые Саудовской Аравией силы — единственные участники этого конфликта, которые могут использовать вертолёты в этом районе, — говорится в документе.

Представители ООН подчёркивают, что нападение на судно с беженцами нарушает международные гуманитарные законы и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.

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