ООН обвинила арабскую коалицию в нападении на лодку с сомалийскими беженцами

Судно, на котором 140 мигрантов пытались переплыть Красное море, обстреляли из установленного на вертолёте пулемёта.

Следователи Организации Объединённых Наций (ООН) обвинили возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в гибели 42 сомалийских беженцев, которые пытались переправиться через Красное море на лодке. Как сообщает агентство Reuters, трагедия произошла неподалёку от портового города Ходейда в Йемене.

В специальном докладе отмечается, что лодку, в которой находилось 140 человек, обстреляли из установленного на вертолёте пулемёта калибром 7,62 мм. В результате инцидента 42 человека скончались, а ещё 34 получили ранения.

— Возглавляемые Саудовской Аравией силы — единственные участники этого конфликта, которые могут использовать вертолёты в этом районе, — говорится в документе.

Представители ООН подчёркивают, что нападение на судно с беженцами нарушает международные гуманитарные законы и угрожает миру, безопасности и стабильности Йемена.