"Права трансгендеров — права людей". В Интернете возмущены запретом Трампа

Пользователи публикуют в Сети посты со словами поддержки в адрес представителей ЛГБТ-сообщества, а также критикуют решение Дональда Трампа запретить трансгендерам службу в американской армии.

Американский президент Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в ВС США. Новость о запрете мгновенно вызвала резонанс. Пользователи соцсетей запустили хештег #TransRightsAreHumanRights ("Права трансгендеров — права людей"), тем самым выражая своё несогласие с политикой Трампа в отношении представителей меньшинств.

Многие знаменитости также не остались в стороне. Своей реакцией звёздные персоны охотно делятся на своих страницах в соцсетях. Одним из первых запрет президента США прокомментировал основатель Facebook Марк Цукерберг.

— Каждый должен иметь возможность служить своей стране — независимо от того, кем является, — заявил миллиардер.

— Привет всем 15 000+ трансгендерным патриотам, которые в настоящее время служат в Вооружённых силах Соединённых Штатов, — обратился с поддержкой к ЛГБТ-сообществу на своей странице в "Твиттере" исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэммил.

A salute to the 15,000+ transgender patriots now currently serving in the United States Military. #ThankYouLGBT #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/jm5Im4oHUd — Mark Hamill (@HamillHimself) 26 июля 2017 г.

— Запрет трансгендерам служить в армии нашей страны является просто неправильным! Мы должны быть очень благодарны всем, кто хочет служить! — написала на своей странице в "Твиттере" Ким Кардашьян.

Banning transgender people from serving our country is simply wrong. We should be so grateful to anybody who wants to serve! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 июля 2017 г.

— Вы только подумайте, уклоняющиеся от призыва были бы счастливы, что есть люди, которые хотят служить, — написал исполнитель главной роли в сериале "Борджиа" Франсуа Арно.

You'd think draft dodgers would be happy there are people willing to serve. #TransRightsAreHumanRights — Francois Arnaud (@francoarno) 26 июля 2017 г.

— Транс-люди не бремя, — американская певица Зендая призвала в своём "инстаграме" распространять сообщения в поддержку трансгендеров.

Repost repost REPOST!!!#transrightsarehumanrights Публикация от Zendaya (@zendaya) Июл 26 2017 в 1:48 PDT

— Не дайте Дональду Трампу, который не знает, что такое вооружённая борьба, пытаться ограничить понятие отваги, — написал у себя в "твиттере" актёр Коул Спроус.

Don't let @realDonaldTrump, who's spent his life avoiding armed combat, try and define the image of bravery. #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/Zp6PCyz72R — Cole M. Sprouse (@colesprouse) 26 июля 2017 г.

Напомним, о своём решении Дональд Трамп также написал в "Твиттере", посовещавшись с генералами и военными экспертами. По мнению президента, армия не может быть обременена чрезмерными медицинскими расходами и хаосом, к которым приведёт присутствие трансгендеров.