Родственники Рауля Валленберга потребовали от ФСБ данные по его делу

По данным Reuters, шведский дипломат умер в Москве в 1947 году, однако его семья продолжает искать о нём информацию.

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, который скончался вскоре после окончания Второй мировой войны в СССР, обратились в один из московских судов с требованием получить от ФСБ документы, которые могли бы прояснить его судьбу. Об этом сообщает Reuters.

В годы Второй мировой войны Валленберг спас тысячи венгерских евреев. Как сообщает агентство со ссылкой на данные отчёта, он умер в 1947 году в тюрьме на Лубянке, однако подтверждений этой информации, по данным СМИ, представлено не было.

По словам племянницы Валленберга Мари Дюпуи, в российских архивах содержатся документы с подобными сведениями, однако ей их не предоставляют.

— Мы продолжим поиск ответов на вопросы о том, что произошло с Раулем Валленбергом, — сказала женщина.