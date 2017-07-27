СМИ: Бывшего пресс-секретаря Белого дома позвали на телешоу "Танцы со звёздами"

Читайте также

СМИ: Бывшего пресс-секретаря Белого дома позвали на телешоу "Танцы со звёздами"

72

Шон Спайсер во время брифинга в Белом доме. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Пока не ясно, в каком качестве 45-летний Шон Спайсер может появиться в этой передаче.

Не исключено, что бывшего пресс-секретаря Белого дома уже в ближайшее время можно будет увидеть на американском телевидении. Как сообщил портал Page Six, сейчас Шон Спайсер, на прошлой неделе ушедший в отставку, активно ищет новую работу.

По данным СМИ, Спайсер уже встретился с главами ведущих американских телеканалов — ABC, NBC, CBS и Fox News, но результаты проведённых переговоров пока не известны.

Кроме того, один из источников Page Six сообщил, что с безработным связывались и организаторы шоу Dancing with the Stars ("Танцы со звёздами"), выходящего на телеканале ABC. Правда, в каком качестве — ведущим, судьёй или участником — они хотят видеть 45-летнего Спайсера, не уточняется.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!