СМИ: Бывшего пресс-секретаря Белого дома позвали на телешоу "Танцы со звёздами"

Пока не ясно, в каком качестве 45-летний Шон Спайсер может появиться в этой передаче.

Не исключено, что бывшего пресс-секретаря Белого дома уже в ближайшее время можно будет увидеть на американском телевидении. Как сообщил портал Page Six, сейчас Шон Спайсер, на прошлой неделе ушедший в отставку, активно ищет новую работу.

По данным СМИ, Спайсер уже встретился с главами ведущих американских телеканалов — ABC, NBC, CBS и Fox News, но результаты проведённых переговоров пока не известны.

Кроме того, один из источников Page Six сообщил, что с безработным связывались и организаторы шоу Dancing with the Stars ("Танцы со звёздами"), выходящего на телеканале ABC. Правда, в каком качестве — ведущим, судьёй или участником — они хотят видеть 45-летнего Спайсера, не уточняется.