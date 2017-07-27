WP: Пентагон тратит на закупку виагры больше, чем на медуслуги для трансгендеров

Закупка препарата обходится оборонному ведомству примерно в пять раз дороже, чем услуги для лиц, поменявших пол.

Министерство обороны США тратит на закупку виагры в пять раз больше, чем на медицинские услуги для трансгендеров. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на исследование Rand Corporation.

Согласно результатам исследования от 2016 года, на медицинское обслуживание лиц, изменивших свой пол, от Пентагона требуется от 2,4 до 8,4 млн долларов в год. При этом в 2014 году ведомство потратило на приобретение препаратов от эректильной дисфункции около 84 млн долларов, из них $41,6 пришлось на виагру.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" объявил, что ВС страны не будут принимать на службу трансгендеров. Такое заявление главы государства вызвало осуждение со стороны сенатора Джона Маккейна — по его словам, оно было сделано преждевременно.