СМИ сообщили о возможной высылке 35 американских дипломатов из России

Одновременно с этим Москва может ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии.

В случае подписания президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях Москва может ответить высылкой 35 американских дипломатов и арестом дачного комплекса американского посольства в Серебряном Бору. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в МИД РФ.

Напомним, в декабре прошлого года администрация президента Барака Обамы обвинила в шпионаже и выслала из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, американские власти изъяли и дипломатическую собственность России — особняки в Нью-Йорке и Мэриленде.

Тогда Москва не стала симметрично отвечать на действия Вашингтона, однако в свете последних событий всё-таки может пойти на этот шаг, одновременно с этим ограничив максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в российской столице.

— В остальном абсолютно симметричные санкции России будут малоэффективными, — констатирует "Коммерсант".

Издание отмечает, что Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по тем вопросам, которые для него критически важны.

— Например, сейчас США добиваются от России усиления мер давления на КНДР, в том числе в Совете Безопасности ООН, — поясняет газета.

Что же касается других сфер, то набор рычагов, имеющихся в распоряжении Кремля, ограничен. Отказ от сотрудничества, например, в космической сфере или ограничение поставок нефтепродуктов, алюминия и урана окажутся не только малоэффективными, но и вредящими самой России.