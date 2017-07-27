Путин разрешил длительные свидания заключённых с детьми вне тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ в целях защиты детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом заключённым, которые имеют детей возрастом младше 14 лет и являются для них единственным родителем, разрешаются десятидневные свидания два раза в год без учёта времени на дорогу туда и обратно.

Осуждённым лицам, имеющим за пределами тюрьмы несовершеннолетнего ребёнка и являющимися единственным родителем, также разрешаются четыре свидания в год длительностью 15 суток без учёта времени на проезд туда и обратно.