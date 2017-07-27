Махершала Али исполнит главную роль в третьем сезоне "Настоящего детектива"

Также создатели сериала подтвердили, что "Настоящий детектив" вернётся на телеэкраны с третьим сезоном.

Голливудский актёр и оскаровский лауреат Махершала Али присоединился к касту сериала телеканала HBO "Настоящий детектив". Создатели сериала подтвердили, что Али сыграет одну из главных ролей в долгожданном третьем сезоне. Об этом сообщает издание TVline.

Ранее слухи о новом сезоне популярной криминальной драмы подтвердили во время летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Над созданием сериала по-прежнему работает Ник Пиццолатто. В работе над новой частью к нему присоединился Дэвид Милч.

— Я прочитал пять сценариев третьего сезона, и все они потрясающие. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что увидел, — поделился программный директор HBO Кейси Блойс.

"Настоящий детектив" ушёл на перерыв в 2015 году после финала второго сезона. Несмотря на огромное количество слухов, долгое время судьба продолжения сериала оставалась под вопросом.

Махершала Али известен зрителям по ролям в фильмах "Скрытые фигуры", "Голодные игры: Сойка-Пересмешница", "Загадочная история Бенджамина Баттона". Популярность актёру и "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" принёс фильм Барри Дженкинса "Лунный свет", который также получил премию Киноакадемии, став лучшим фильмом 2017 года.