Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии ездить в РФ по своим правам

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Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии ездить в РФ по своим правам

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в статью 25 закона о безопасности дорожного движения, с соответствии с которым гражданам Киргизии и других государств, где русский язык по законодательству является официальным, разрешается использовать национальные водительские права при управлении транспортом на территории России. Изменения касаются лиц, которые ведут предпринимательскую и трудовую деятельность, связанную с управлением автотранспортом.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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