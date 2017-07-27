Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии ездить в РФ по своим правам

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в статью 25 закона о безопасности дорожного движения, с соответствии с которым гражданам Киргизии и других государств, где русский язык по законодательству является официальным, разрешается использовать национальные водительские права при управлении транспортом на территории России. Изменения касаются лиц, которые ведут предпринимательскую и трудовую деятельность, связанную с управлением автотранспортом.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.