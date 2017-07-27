17-летняя британка вышла за террориста по скайпу, чтобы присоединиться к ИГИЛ

Девушке вменяют в вину участие в подготовке терактов в период с 1 декабря 2016-го по 12 апреля 2017 года и попытку вербовки новых террористов.

Вестминстерский суд рассматривает дело британки, которая в возрасте 17 лет вступила в брак с террористом ИГИЛ* через скайп и занялась планированием террористического акта с использованием ручных гранат и огнестрельного оружия. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным следствия, в 2016 году британка собиралась попасть в Сирию. Однако, когда её планы сорвались, она через скайп вышла замуж за террориста ИГИЛ, воюющего в сирийской Ракке.

Подозреваемая сообщила, что после получения сведений об использовании оружия она изъявила желание стать смертницей. По данным следователей, теракт должен был произойти на территории Великобритании. Задержанной выдвинули обвинения в совершении актов терроризма в период с 1 декабря 2016-го по 12 апреля 2017 года. Кроме того, девушка обвиняется в попытке привлечь в ряды экстремистов новых людей.

Адвокат подсудимой пытается доказать невиновность девушки. Ей, в свою очередь, предстоит ещё одно слушание 11 августа. Всё это время британка будет находиться под стражей. Полиция отказалась раскрывать её личность.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.