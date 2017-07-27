Объявлен лонг-лист Букеровской премии

В предварительный список претендентов вошли 13 авторов из США, Великобритании, Ирландии и Пакистана.

На сайте Букеровской премии появился лонг-лист авторов, часть которых может позднее войти в короткий список претендентов на получение престижной международной премии в области литературы.

В лонг-лист вошли произведения 13 авторов:

"4 3 2 1" Пола Остера (США);

"Дни без конца" Себастьяна Барри (Ирландия);

"История волков" Эмили Фридланд (США);

Exit West Мохсина Хамида (Пакистан — Великобритания);

"Солнечный корсет" Майка Маккормака (Ирландия);

"Резервуар 13" Джона Макгрегора (Великобритания);

Elmet Фионы Мозли (Великобритания);

"Министерство полнейшего счастья" Арундати Рой (Индия);

Lincoln in the Bardo Джорджа Сандерса (США);

Home Fire Камилы Шамси (Великобритания — Пакистан);

"Осень" Али Смита (Великобритания);

"Время свинга" Зэди Смит (Великобритания);

"Подземная железная дорога" Колсон Уайхэд (США).

В 2017 году Букеровскую премию за роман "Лошадь заходит в бар" получил израильский автор Давид Гроссман.