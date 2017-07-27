Объявлен лонг-лист Букеровской премии

На сайте Букеровской премии появился лонг-лист авторов, часть которых может позднее войти в короткий список претендентов на получение престижной международной премии в области литературы.
В лонг-лист вошли произведения 13 авторов:
"4 3 2 1" Пола Остера (США);
"Дни без конца" Себастьяна Барри (Ирландия);
"История волков" Эмили Фридланд (США);
Exit West Мохсина Хамида (Пакистан — Великобритания);
"Солнечный корсет" Майка Маккормака (Ирландия);
"Резервуар 13" Джона Макгрегора (Великобритания);
Elmet Фионы Мозли (Великобритания);
"Министерство полнейшего счастья" Арундати Рой (Индия);
Lincoln in the Bardo Джорджа Сандерса (США);
Home Fire Камилы Шамси (Великобритания — Пакистан);
"Осень" Али Смита (Великобритания);
"Время свинга" Зэди Смит (Великобритания);
"Подземная железная дорога" Колсон Уайхэд (США).
В 2017 году Букеровскую премию за роман "Лошадь заходит в бар" получил израильский автор Давид Гроссман.
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