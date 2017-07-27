В Норвегии 15-летняя девушка зарезала сотрудницу торгового центра

Полиция не исключает, что малолетняя убийца и её жертва ранее были знакомы, но пока доказать это не удалось.

Трагический случай произошёл в торговом центре норвежского города Кристиансанд: вооружённая ножом 15-летняя посетительница напала на сотрудников магазина и смертельно ранила 17-летнюю работницу.

Как сообщает норвежская вещательная корпорация NRK, инцидент произошёл 26 июля около половины шестого вечера по местному времени.

— Я находился в торговом центре и услышал крики. Затем я заметил девушку, которая угрожала охраннику ножом, а тот в этот момент пытался выяснить, есть ли в здании врачи, — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Оказалось, что девочка-подросток без видимых на то причин напала на персонал магазина и покупателей и ударила ножом двух человек. Пострадавших доставили в больницу, однако одной из них врачи помочь не сумели. О состоянии второго раненого не сообщается.

Очевидцы помогли полицейским задержать подозреваемую. Её имя не называется. Известно только, что в день совершения убийства девушка сбежала из воспитательного учреждения. Сейчас выясняется, были ли ранее знакомы преступница и её жертвы.