Принц Уильям покидает службу в армии ради своих королевских обязанностей

Его последняя смена в качестве пилота пройдёт в Кембриджском аэропорту в Центральной Англии.

Принц Уильям в четверг проведёт свою последнюю смену в качестве пилота вертолётной спасательной службы, сообщает агентство Reuters. О завершении карьеры пилота внук королевы Великобритании сообщил в январе этого года.

Решение второго по счёту претендента на британский трон обусловлено его сосредоточенностью на своих королевских обязанностях. Представители Уильяма сообщили, что принц отработает свою последнюю ночную смену в Кембриджском аэропорту.

— Мое пребывание в армии подарило мне опыт, который я пронесу через всю оставшуюся жизнь. Это добавит ценную перспективу моей королевской работе на долгие десятилетия, — сообщил Уильям в январе.

Принц Уильям служил в британских вооружённых силах с 2006 по 2013 год. Изначально он являлся вторым пилотом и проверял безопасность воздушных судов скорой помощи, затем занял место пилота поисково-спасательного вертолёта.

После завершения службы герцог Кембриджский вместе со своей супругой Кейт и детьми Джорджем и Шарлоттой переберётся из их особняка в Сандрингеме в свою официальную резиденцию в Кенсингтонском дворце.