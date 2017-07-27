В США проходят протесты из-за решения Трампа запретить трансгедерам служить в ВС

Президент США накануне объявил в своем "твиттере", что лицам, поменявшим пол, будет запрещено служить в рядах ВС.

Жители США вышли на акцию протеста в связи с объявленным президентом США решением запретить трансгендерам служить в армии.

По данным NBC, у призывных пунктов в Нью-Йорке собрались сотни человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписью "Сопротивляйся",

Hundreds in Times Square rally against President Trump's ban on transgender troops https://t.co/m09p2O9PKh pic.twitter.com/ELvbj5qOri — NBC New York (@NBCNewYork) 27 июля 2017 г.

Также противники решения Дональда Трампа собрались у Белого дома в Вашингтоне.

— Права трансгендера — это права человека!, — можно прочитать на баннерах.

— Мой двоюродный брат-гендерквир (лицо, не относящее себя ни к одному из полов), служащий в армии, может надрать твою оранжевую задницу!, — написано на одном из плакатов.