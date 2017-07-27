В США проходят протесты из-за решения Трампа запретить трансгедерам служить в ВС

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В США проходят протесты из-за решения Трампа запретить трансгедерам служить в ВС

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Президент США накануне объявил в своем "твиттере", что лицам, поменявшим пол, будет запрещено служить в рядах ВС.

Жители США вышли на акцию протеста в связи с объявленным президентом США решением запретить трансгендерам служить в армии.

По данным NBC, у призывных пунктов в Нью-Йорке собрались сотни человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписью "Сопротивляйся",

Также противники решения Дональда Трампа собрались у Белого дома в Вашингтоне.

<p>Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst</p>

— Права трансгендера — это права человека!, — можно прочитать на баннерах.

<p>Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst</p>

— Мой двоюродный брат-гендерквир (лицо, не относящее себя ни к одному из полов), служащий в армии, может надрать твою оранжевую задницу!, — написано на одном из плакатов.

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