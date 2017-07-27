Один человек погиб и семеро пострадали из-за поломки аттракциона в Огайо

Читайте также

Один человек погиб и семеро пострадали из-за поломки аттракциона в Огайо

239

Аттракцион Fire Ball на ярмарке в Колумбусе. Фото: © nbc4i.com

Несчастный случай произошёл на ярмарке в столице американского штата Огайо — Колумбусе. Во время катания на аттракционе погиб 18-летний юноша, а ещё семь человек (по другим данным — пять) получили травмы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как одна из секций аттракциона Fire Ball ("Огненный шар") на большой скорости задела ограждение и развалилась. Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагедии и опрашивает очевидцев.

Как сообщил телеканал NBC, инцидент произошёл 26 июля в день открытия ярмарки.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!