Один человек погиб и семеро пострадали из-за поломки аттракциона в Огайо

Несчастный случай произошёл на ярмарке в столице американского штата Огайо — Колумбусе. Во время катания на аттракционе погиб 18-летний юноша, а ещё семь человек (по другим данным — пять) получили травмы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как одна из секций аттракциона Fire Ball ("Огненный шар") на большой скорости задела ограждение и развалилась. Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагедии и опрашивает очевидцев.

A victim is removed after ride malfunction at the Ohio State Fair. Read more: https://t.co/IjOHMhF63l



(Video: @madartistairbrush) pic.twitter.com/RSS6O9NpE7 — NBC News (@NBCNews) 27 июля 2017 г.

Как сообщил телеканал NBC, инцидент произошёл 26 июля в день открытия ярмарки.